Nationale Loterij heeft EuroMillions-pot netjes verdeeld: “Nog niet gehoord of ze een feestje plannen”

Een opvallende vermelding van de EuroMillionswinst prijkt intussen op de zijgevel van De Pershoek in Olmen, waar de rust is teruggekeerd. — © Tommy Maes

Olmen

De 165 winnaars die twee weken geleden via een groepsspeelpot bij krantenwinkel De Pershoek in Olmen (Balen) samen ruim 143 miljoen euro van EuroMillions buitmaakten, hebben hun centen netjes op hun rekening ontvangen. Vooraleer de winst kon worden uitbetaald, moesten nog verschillende stappen worden gezet. Ook voor de Nationale Loterij was dat een grote gebeurtenis. Daar hadden ze nog nooit zo’n groot winstbedrag over zo’n grote groep moeten verdelen