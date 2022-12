9 maanden cel gevraagd voor diefstal diesel uit vrachtwagens in Tongeren

Op 9 augustus 2022 zagen de bewakingsagenten van het Tongers bedrijf twee verdachte personen tussen de geparkeerde vrachtwagens lopen. Op camerabeelden was te zien hoe de mannen de tankdoppen van vrachtwagens opendraaiden en diesel uit de tank in jerrycans lieten overlopen. De politie werd verwittigd, maar de dieven namen ondertussen de vlucht in hun Volkswagen Caddy. Onderweg kruisten ze de politiecombi, die het verdachte voertuig via ANPR-camera’s opnieuw kon opsporen en intercepteren in Hoeselt. “Er lagen 29 lege en vier gevulde jerrycans in de auto. Ze reden bovendien rond met een valse nummerplaat”, aldus de aanklager.

Woensdag moesten de dieven zich verantwoorden voor de Tongerse rechtbank, maar ze kwamen niet opdragen. Ze riskeren elk een effectieve celstraf van negen maanden en geldboetes van 400 euro. De procureur vraagt de verbeurdverklaring van hun auto en de jerrycans.

Vonnis volgt op 18 januari.