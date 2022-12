Breein Tyree stuwt Oostende naar zege in over-time tegen Israëlisch kampioen: “Met mama in de arena had ik nog meer energie”

De confrontatie Oostende - Holon werd er eentje om in het geheugen op te slaan. 22 keer nam een team de leiding over. Ook telden we liefst veertien gelijke tussenstanden. Holon moest winnen voor zijn rechtstreekse ticket voor de Round of Sixteen. De Israëliërs konden echter een halfuur nauwelijks afstand nemen van de Zeekapiteins. Vroeg in het vierde kwart vonden de Israëlieten dan toch hun snelheid: 51-60. Met nog minder dan vijf minuten op de klok nam Tyree echter zijn verantwoordelijkheid. In die tijdspanne scoorde hij 19 punten aan 92,3 procent, namelijk 2 op 2 bommen, 3 op 3 tweepunters (twee lay-ups en een jump shot) en 7 op 8 vrijworpen. Bij 77-69 leek Oostende zegezeker, maar Holon scoorde nog vier bommen in de 45 ultieme seconden: 81-81. Drie ervan landden in de laatste vijftien seconden. Zo kende dat vierde kwart een ongeziene score van 30-30.

In de verlenging voegde Tyree nog 8 punten (0 op 2 tweepunters, 2 op 2 bommen en 2 op 2 vrijworpen) aan zijn oogst toe. Zo scoorde hij 31 punten in deze match met gala-allures. Daarvan korfde deze man on fire 27 punten in de tien laatste minuten: vuurwerk, dus. Het Oostendse reboundoverzicht (47-33) vormde ook een belangrijke factor. “In deze schitterende collectieve overwinning na een ware strijd verzorgden we de hele match onze defensie. Ik ben trots op mijn ploegmaats. We hebben dit toch maar mooi gedaan”, sprak Breein Tyree, wiens mama die dag in Oostende aangekomen was. “Met mama in de arena kon ik nog meer energie geven.”

Volwassen

“Deze zege is volkomen verdiend”, pikte coach Dario Gjergja in. “Het was heel hard, maar we knokten defensief hard – ook in de verlenging. In die vijf minuten scoorde Holon alleen vanop de vrijworplijn. We controleerden ook goed hun pogingen tot offensieve rebounds. Dit was een van onze meest volwassen matchen. We hebben elke speler in ons team nodig en dat is de sleutel voor de rest van het seizoen. De drie referees floten perfect: het beste wat ik al meemaakte. We genoten ook van de sfeer in een bijna volle arena.”