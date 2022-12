Poetin geeft “belangrijke” speech: gevreesde Sarmat-raketten staan klaar, “geen rem op financiering leger”

De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag in een speech over de “militaire doelstellingen” van zijn land gezegd dat hij het leger alles zal blijven geven wat het nodig heeft om het conflict in Oekraïne tot een goed einde te brengen. “Er staat geen rem op de financiering van het leger”, zei hij. Poetin twijfelt er ook niet aan dat Rusland “de beoogde doelstellingen zal halen.”

Drones, wapens, raketten: alles wat nodig is om de “speciale militaire operatie” tot een goed eind te brengen, wil hij beloven. Zo benadrukte Poetin dat Rusland in de nabije toekomst de gevreesde Sarmat II-raketten zal kunnen inzetten. De bijnaam van die intercontinentale raket, die ook kernkoppen kan vervoeren, luidt: “Satan II”.

Poetin herhaalde verder dat het niet nodig is om nog meer manschappen te mobiliseren. “De 150.000 militairen die nu worden getraind zijn voldoende als reserve.” Volgens zijn defensieminister was dat al “een grote opdracht”.

NAVO

Volgens de president gebruikt de NAVO momenteel al zijn capaciteit om Rusland te bestrijden. Iets waarvoor hij niet wil plooien. “Jullie vechten als helden”, zei hij tegen de militaire leiders van zijn land. Zijn defensieminister becijferde dat “27 landen al 97 miljard dollar aan wapens hebben uitgegeven voor Oekraïne”.

In een briefing aan Poetin zei defensieminister Sergej Sojgoe dan weer dat “onze nucleaire mogelijkheden in staat zijn tot strategische afschrikking”. Hij bracht ook nieuws over de veroverde steden Marioepol en Berdjansk. “Hun havens zijn bruikbaar”, meldde hij.

Oorlog winnen

De Russische president is er vast van overtuigd dat Rusland de oorlog in Oekraïne zal winnen. Hij vergeleek het huidige conflict met de Eerste en Tweede Wereldoorlog en met de strijd tegen Napoleon in 1812. “Ik weet zeker dat we stap voor stap al onze doelen zullen bereiken.” De strijd in Oekraïne tegen de “gecombineerde krachten van het Westen” wordt voortgezet.

Naar schatting van het ministerie is het “noodzakelijk” om de Russische manschappen met 1,5 miljoen te verhogen.

Gehersenspoeld

Nog volgens Poetin is de “speciale militaire operatie” een gemeenschappelijke tragedie. “Oekraïners blijven een broedervolk”, zei hij. De president schoof de schuld voor zijn inval in de schoenen van “derde partijen”. “Onze geopolitieke rivalen hebben een brainwashoperatie begonnen in ex-Sovjetstaten. Vooral in Oekraïne.”

Een militaire confrontatie leek Poetin onvermijdelijk. “Dan zijn er altijd verliezen. Maar het is beter dat zoiets vandaag gebeurt dan morgen.”