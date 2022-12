Oma, kleindochter en vriend riskeren tot 22 maanden cel voor cannabis, heroïne en hallucinogene paddo’s

Op 16 maart 2022 stond de politie aan de deur bij de 71-jarige grootmoeder uit Bilzen. Haar 21-jarige kleindochter en dier vriend woonden bij de vrouw in. Omdat de man onder elektronisch toezicht stond en zijn voorwaarden geschonden had, kwam de politie op controle. Tijdens de huiszoeking vonden de agenten heel wat drugs. “Er stond een tent met zestien cannabisplanten. In de slaapkamer lag 50 gram heroïne en enkele hallucinogene paddenstoelen”, aldus de aanklager.

Kruidenthee

De kleindochter verklaarde dat ze van een cannabisplant meerdere stekken had gemaakt. “Ik gebruikte cannabis omdat ik last had van mijn gebroken been. Ik had een ernstige breuk, heb een tijd niet gewerkt en zat in een heel moeilijke periode”, zo sprak de jonge vrouw voor de rechter. Het bezit van heroïne en andere drugs ontkent ze evenwel. “Ik gebruik zo’n drugs niet, het is onmogelijk dat die gevonden zijn.” Zij vraagt om een werkstraf.

De advocaat van de grootmoeder zegt dat de vrouw niet wist dat het bezit van de drugs illegaal was en vraagt de vrijspraak. “Ze geloofde haar kleindochter toen die zei dat die planten in huis mochten. Mijn cliënte had zelfs nog nooit gehoord van hallucinogene paddo’s.” De vrouw beweerde dat ze de cannabisplanten zelfs wilde weggooien. “Verder dacht ik dat die heroïne thee was, het zat in zo’n zakje en mijn kleindochter dronk toen veel kruidenthee”, sprak de 71-jarige vrouw. De grootmoeder en de kleindochter riskeren elk 12 maanden cel en geldboetes van 8.000 euro.

Gedoogbeleid

De vriend van de kleindochter moet vrezen voor 22 maanden cel en 8.000 euro boete omdat de man geen onbekende is bij het gerecht. “Hij was mogelijk fout geïnformeerd over het gedoogbeleid om kleine hoeveelheden in het bezit te hebben. Hij is geen grote drugskweker die winst wilde maken”, klonk het.

Vonnis volgt op 18 januari.