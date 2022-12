Kiplagat is nieuwe winnares van marathon van Boston na positieve test Kipyokei

De Keniaanse atlete Edna Kiplagat heeft de winst in de marathon van Boston van vorig jaar toegewezen gekregen. Dat meldt de tweevoudig wereldkampioene op Twitter, een dag nadat haar landgenote Diana Kipyokei haar zege vanwege dopinggebruik moest inleveren. Kipyokei, betrapt bij een controle na de wedstrijd in Boston, werd na ook nog een valse verklaring voor zes jaar geschorst.

“Het is een geweldig cadeau dat me eindelijk na zo lang wachten is toegekend”, postte de 43-jarige Kiplagat op Twitter. “Ik ben dankbaar dat de resultaten van 2021 officieel zijn gepubliceerd”, vervolgde ze, waarna ze de “strenge antidopingmaatregelen om een eerlijke competitie en schone sport te garanderen” prees.

Kiplagat, die in 2017 op 37-jarige leeftijd voor het eerst de marathon van Boston won, werd door de organisatie al uitgenodigd voor de editie van volgend jaar.