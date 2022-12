Regerend olympisch kampioen afdaling Beat Feuz stopt in januari na races in Kitzbühel

De 35-jarige Zwitser pakte dit jaar op de Olympische Winterspelen in Peking nog goud in de afdaling. Hij werd ook wereldkampioen afdaling in 2017 en won de Wereldbeker afdaling vier keer. Dertien van zijn zestien Wereldbekerzeges waren afdalingen. Daarbij zaten twee overwinningen in zijn thuisrace in Wengen. Hij won ook drie van de laatste vier edities in Kitzbühel.

“Limieten verleggen en risico’s nemen waren jarenlang mijn passie in het skiën”, zei Feuz in een statement van de Zwitserse skifederatie. “Mijn gevoel leidde me naar succes. Nu zegt mijn gevoel me dat ik de fysieke grens bereikt heb. Na zestien jaar in de Wereldbeker eindig ik mijn carrière op zaterdag 21 januari. Ik kijk er naar uit nog een keer deel te nemen aan mijn favoriete races in Wengen en Kitzbühel.”

Feuz komt nog vier keer in actie, op 28 december in het Italiaanse Bormio, op 14 januari in Wengen en op 20 en 21 januari in Kitzbühel. (belga)