Ben je een man en heb je een laag libido? Dan zou je meer kans lopen om vroeger te sterven

Maak je deel uit van de mannelijke helft van de bevolking en heb je zelden zin in seks? Dan lees je maar beter verder, want een nieuwe Japanse studie heeft aangetoond dat dat weleens kan betekenen dat je meer risico loopt om te overlijden aan kanker of een hartaandoening.

Het zijn onderzoekers van de universiteit van Yamagata die de opvallende ontdekking deden. Meer dan een decennium lang volgden ze 20.000 Japanse mannen en vrouwen op de voet, in de hoop meer inzicht te krijgen in hun levensstijl en eventuele ziektes. Uit die analyse blijkt nu dat mannen boven de 40 met een laag libido twee keer meer risico lopen op kanker en anderhalf keer meer risico op hartaandoeningen.

En zelfs nadat de wetenschappers andere factoren zoals BMI, roken en alcoholgebruik in rekening hadden genomen, bleef het verband overeind.

Ikigai

“Gebaseerd op deze resultaten durven we te speculeren dat het onderhouden van een seksuele interesse gelinkt kan worden aan psychologisch welzijn en ‘ikigai’ en dan met name onder de mannelijke bevolking”, aldus de onderzoekers in een artikel dat werd gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift PLOS One. Een hoger libido zou volgens hun resultaten zowel de mentale als fysieke gezondheid ondersteunen. Een laag libido zou dan weer een indicator zijn voor een verminderde gezondheidstoestand.

Bij vrouwen kon een laag libido opvallend genoeg echter helemaal niet gelinkt worden aan een verslechterde gezondheidstoestand. Omdat de studie enkel Japanse burgers uit een erg specifieke regio onder de loep nam, is verder onderzoek nodig om de eerste vaststellingen te bevestigen.