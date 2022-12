Remco Evenepoel krijgt Trofee van Sportverdienste overhandigd: “Deze is heel speciaal”

Remco Evenepoel is terug in het land en daarvan wordt gebruikgemaakt. Zo kreeg de wereldkampioen vanmiddag op het Brussels stadhuis de Trofee van Sportverdienste overhandigd. Die kan je slechts één keer in je leven winnen.

Voor de renner van Soudal - Quick-Step is het niet de eerste trofee die hij dit jaar overhandigd krijgt. Zo werd hij eerder dit jaar al verkozen tot Flandrien van het jaar, een organisatie van deze krant. Ook De Kristallen Fiets, de Vlaamse Reus, het Vlaams Sportjuweel en de internationale wielerprijs Vélo d’Or verhuisden naar Casa Evenepoel. De Vlaams-Brabander is ook één van de genomineerden voor de titel van het Sportman van het Jaar. Daarin moet hij het opnemen tegen collega-wielrenner Wout van Aert én olympische kampioen schaatsen Bart Swings.

“Het is altijd speciaal om een prijs te winnen”, glunderde Evenepoel. “En zeker deze is speciaal omdat je die maar één keer in je leven kan winnen. Een jury van ex-topsporters heeft ook gekozen, dat geeft toch wat extra glans aan deze prijs.”

Evenepoel wint na zijn boerenjaar de ene na de andere trofee. De renner van Soudal - Quick-Step gaat dus maar beter op zoek naar een grote kast om al die trofeeën een mooi plekje te geven. “Nu zitten die allemaal nog in de verpakking, maar ik zal toch eens een kast in elkaar moeten steken om ze uit te stallen. Het was een speciaal jaar, dus die trofeeën verdienen ook een speciaal plekje.”

Pieken in Italië

Evenepoel kondigde al aan dat hij komend seizoen de Giro als hoofddoel heeft. “Rit 1 en rit 29 heb ik alvast aangestipt. Met mijn doelen in het achterhoofd en met mijn capaciteiten moet ik daar iets kunnen doen.”

“Ik ben nu een paar dagen thuis en dan beginnen we weer met trainen. Het is een drukke winter geweest met veel aanvragen, maar ik mag niet klagen. Het seizoen mag wel stilaan beginnen, al was het maar omdat ik dan in het ritme kan komen van koersen en stages. Dit is de periode waarin de vorm er al wat moet komen om met een goede basisconditie aan het seizoen te beginnen. Dat is goed gelukt. Alles staat op punt dus ik kan niet klagen.”