Alkense krijgt 2 jaar voorwaardelijk omdat ze leven van buren tot hel maakt

Toen de 44-jarige vrouw naar een appartement in Alken verhuisde, begon er een ware nachtmerrie voor de medebewoners van het gebouw. Sindsdien leven zij naar eigen zeggen in een onhoudbare situatie door de onophoudelijke belagingen door hun buurvrouw. De 64-jarige onderbuurvrouw Marie R. laat haar slaap door het nachtelijk kabaal en moet antidepressiva nemen om er niet onderdoor te gaan. “Het is gewoon niet meer leefbaar. Het lawaai, het geroep, het getier, de honden die blaffen. Het is dag en nacht”, zo sprak het slachtoffer voor de Tongerse rechter.

Samen met nog twee andere buren legde ze sinds 2019 tientallen klachten neer tegen de 44-jarige vrouw voor het onophoudelijk verstoren van hun rust. “Ik kan in de zomer niet van mijn terras genieten. Als ik aan de tuintafel ga zitten, krijg ik een emmer water over mijn hoofd of begint ze haar terras af te spuiten met de hogedrukreiniger. Ik zit opgesloten in mijn eigen appartement. Als ik er iets van zeg, word ik verweten voor een smerig, oud wijf.”

Oorlog

Ook Rudi N., een andere appartementseigenaar die de blok ondertussen zelf ontvlucht is, maar zijn appartement wel tegen een zeer lage prijs verhuurt, bevestigt het verhaal. “Ik heb altijd geprobeerd om begrip op te brengen, vriendelijk te zijn en de situatie te temperen. Tot op de dag dat mijn 17-jarige dochter alleen thuis was en ze bang naar mij belde omdat de buurvrouw haar bedreigd had. Sindsdien is het niet meer houdbaar. Mijn hart klopt nog in mijn keel, nu ik het vertel.” Ondertussen zou de vrouw haar buren ook dreigberichten gestuurd hebben. “Ze schreef dat als ze oorlog wilden, dat ze oorlog kregen. Dat ze hun leven tot een hel zou maken. Ze had toch niets meer te verliezen”, klonk het bij de procureur.

Verder zou de verdachte ook de banden van haar buren stuksteken, vernielde ze hun deuren en vliegenramen, smeet ze hondenuitwerpselen op het terras van haar onderbuurvrouw en zou ze een kraantje laten lopen waardoor er water in de living van het 64-jarige slachtoffer binnenliep.

Stok achter de deur

De procureur stelde tijdens de zitting dat ze met de handen in het haar zit. “De politionele tussenkomsten hebben geen effect. Ze is al twee keer gecolloqueerd, ook dat heeft geen effect. We hebben ze persoonlijk aangesproken maar nieuwe klachten blijven binnenkomen.” De vrouw is bovendien ook niet aan haar proefstuk toe. Ze werd eerder al 29 keer veroordeeld.

Volgens de rechter is de belaging bewezen aan de hand van het fotodossier en de vaststellingen in het onderzoek en moet de vrouw haar gedrag en ingesteldheid wijzigen. “Dit kan enkel door een intensieve begeleiding met een strenge bestraffing als stok achter de deur”, aldus de rechter in het vonnis. Daarom kreeg de Alkense een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel onder voorwaarden.

De buren krijgen schadevergoedingen van 1.000 euro, 1.500 euro en 3.500 euro.