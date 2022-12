Nederlanders krijgen 6 jaar cel na vondst ontmanteld drugslabo in Maaseik

Twee Nederlanders moeten 6 jaar naar de cel en geldboetes van 40.000 euro betalen voor een drugslabo in een huurwoning in Maaseik. De rechter vorderde de onmiddellijke aanhouding.

Op 18 februari 2020 werd er een huiszoeking uitgevoerd in een pand in Maaseik na politionele informatie over een mogelijke cannabisplantage. “Maar de chemische geur wees al snel op een synthetisch drugslabo”, aldus de Tongerse procureur tijdens de behandeling van de zaak in november. Tijdens de huiszoeking werd het snel duidelijk dat het ging om een ontmanteld labo waar de grondstof BMK vervaardigd werd en later werd omgezet in amfetamines. “Dat was een zeer gevaarlijke situatie. De kelder lag vol zure stoffen en stond volledig onder water. De opruiming ervan heeft drie dagen in beslag genomen”, sprak de aanklager.

DNA

Er werden twee Nederlanders aan het dossier gelinkt. De eerste verdachte was de huurder van het pand. “Hij bevond zich vaak onder de zendmast en er werd DNA van hem aangetroffen op een gasmasker”, aldus de procureur. De tweede verdachte werd ook aan de hand van DNA ontmaskerd. “Zijn DNA vonden we aan de binnenkant van werkhandschoenen, op een trui en sigarettenpeuk.”

De huurder van de woning kwam niet opdagen tijdens de behandeling van de zaak. De tweede verdachte stuurde zijn advocaat, die de vrijspraak vroeg. “Mijn cliënt was bevriend met de huurder van de woning. Hij heeft hem helpen verhuizen en heeft wat onkruid uitgetrokken in de tuin. Vandaar dat zijn DNA op de werkhandschoenen werd gevonden. Voor de rest zit er geen enkel belastend element in het dossier dat wijst op de betrokkenheid van mijn cliënt.”

200.000 euro winst

Volgens de rechter is de schuld van de beide Nederlanders wel bewezen op basis van het dossier, de huiszoekingen, de telefoniegegevens en het aangetroffen DNA. “Het aangetroffen DNA wijst onmiskenbaar op de betrokkenheid van de beklaagden”, luidt het vonnis. “De rechtbank tilt zwaar aan de feiten. De chemische processen bij de productie van synthetische drugs brengen grote risico’s voor mens en milieu met zich mee. Het afval is zeer bijtend en giftig en amfetamines zijn daarenboven zeer verslavend.”

De mannen werden allebei veroordeeld tot zes jaar opsluiting en geldboetes van 40.000 euro. Verder werd er een totale winst van 200.000 euro verbeurd verklaard. De rechter vorderde de onmiddellijke aanhouding.