Voor het eerst in 60 jaar zal er deze 24ste december geen ellenlange wachtrij meer aanschuiven voor de winkel van Richard Bosmans (81). De poelier van Wild & Gevogelte Bosmans in de Truiense Diesterstraat, maakte bij de start van het wildseizoen zijn kapblok voorgoed proper. En zo blijven de Limburgse poeliers nog met negen over.