Pechvogel Lucinda Brand hervat de competitie in Exact Cross in Mol

Lucinda Brand keert vrijdag in de Zilvermeercross in Mol terug in competitie na ziekte. De 33-jarige Nederlandse koos na haar opgave op 3 december in de Wereldbekercross van Boom voor een rustpauze.

“Het zat me dit seizoen nog niet mee”, aldus de ex-wereldkampioene. “Voor mij staat nu alles in het teken van de kampioenschappen. Na mijn handbreuk in Tabor hervatte ik de competitie maar moest genoegen nemen met enkele ereplaatsen. Bovendien bleek ik, door de weken ervoor intens bezig te zijn geweest met mijn herstel, ook iets meer vatbaar voor ziektekiemen. Zo liep ik begin deze maand een verkoudheid op. Het was er eentje waarvan ik schrok. Ik ben heel ziek geweest. Het was een nieuwe terugslag. Gelukkig was toen al beslist dat ik de eerste weken van december een stage in Spanje zou inlassen. Na het uitzieken heb ik hier intussen alweer kwalitatief kunnen trainen. Maar ik ben blij dat ik straks in Mol eindelijk opnieuw mag crossen. Al wordt het weer even wennen, want ik heb de voorbije weken mijn crossfiets niet aangeraakt. Gelukkig is het parcours daar aan het Zilvermeer niet té technisch. Je hebt wel zandskills nodig, maar dat kan je dan weer compenseren met wat extra kracht.”

De concurrentie in Mol zal groot zijn. “Vooral Aniek van Alphen zit in een goede periode”, erkende Brand. “Zelf mik ik op minstens een podiumplaats. Dat zou fijn zijn om de drukke kerstperiode aan te vatten. Al focus ik vooral op de maand januari. Door mijn handblessure zijn alle klassementen om zeep en resten me alleen de kampioenschappen. Ik heb dus nog even de tijd om de kloof met Fem van Empel en Puck Pieterse te dichten.” (belga)