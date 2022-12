Geitje Odil kan weer lopen dankzij 3D-prothese, met vallen en opstaan

Sofie vangt in Oud-Rekem (Lanaken) gehandicapte en verwaarloosde dieren op. Odil arriveerde midden november in haar opvangcentrum Lamana. “Odil is een geitje van 1 jaar met een aangeboren afwijking”, legt Sofie uit. “De pezen in zijn voorpoten zijn te kort en omdat dat nooit behandeld werd, zijn ze vastgegroeid. Hierdoor kan hij zich alleen op zijn voorste knietjes voortbewegen. En dat veroorzaakt alleen maar wondjes en ontstekingen.”

Sofie contacteerde Pet Orthopedics, een bedrijf dat gespecialiseerd is in 3D-printing van protheses voor voornamelijk honden. Zij gingen in op de uitdaging om een hulpmiddel op maat voor een geit te maken. “Dinsdag ontvingen we de protheses voor Odils voorpoten”, vertelt Sofie. “Hij protesteerde niet toen we de prothese aan zijn pootjes wilden zetten. De eerste stapjes verliepen vrij moeizaam. Het is een heel nieuwe manier van lopen en Odil heeft tijd nodig om hier aan te wennen. Maar het is belangrijk voor zijn rug dat hij de protheses leert gebruiken. Hij heeft nu een rechte rug en dat zal andere klachten in de toekomst hopelijk vermijden. We moeten nu elke dag een paar keer oefenen op wandelen. Het zal zeker met vallen en opstaan gebeuren.”

Odil voor hij de prothese kreeg aangemeten. — © Sofie Senden

Gok

De kans bestaat dat Odil de prothese niet aanvaardt. “Het was en is nog altijd een gok”, zegt Sofie. “Maar ik vind het de gok waard. We zullen moeten aanvoelen of hij de protheses aanvaardt en of het comfortabel genoeg is voor hem. We zijn nu dag twee en het gaat al veel beter. Hij kan al vlot wandelen, maar valt toch nog regelmatig. De tijd zal het moeten uitwijzen.”

Sofie wil nog alle dierenvrienden bedanken die een financiële bijdrage leverden om Odils protheses te bekostigen.