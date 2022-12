Stormloop op treintickets in Frankrijk na schrapping treinen rond kerstperiode

Ongeveer 200.000 reizigers proberen woensdag in Frankrijk een treinticket te kopen voor de kerstperiode nadat dinsdag bekendgemaakt werd dat hun treinen werden geannuleerd als gevolg van een nieuwe staking van de treinconducteurs van de Franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF.

Concreet zullen vrijdag twee op de drie hogesnelheidstreinen rijden op de Atlantische en mediterraanse as, en ongeveer een op de twee treinen op de noordelijke as. De connectie tussen Parijs en Rijsel zal normaal verlopen. In het oosten zullen drie op de vier hogesnelheidstreinen rijden. De intercitytreinen zullen normaal rijden en ongeveer drie op de vier Ouigo-hogesnelheidstreinen blijven behouden, klinkt het.

Voor zaterdag en zondag is er nog geen dienstregeling bekend, maar de spoorwegmaatschappij verwacht een gelijkaardig scenario als vrijdag. In totaal zullen ongeveer 200.000 van de 800.000 reizigers komend weekend geen trein kunnen nemen.

De spoorwegdirectie kwam op 8 december met nieuwe voorstellen om het sociaal conflict te ontmijnen. De treinconducteurs zouden onder meer een premie krijgen van 600 euro per jaar die vanaf 2024 in het loon wordt geïntegreerd. Eerder deze maand werd al eens gestaakt bij het Franse spoor, waarbij bijna twee derde van de hogesnelheids- en intercitytreinen moest worden geschrapt.