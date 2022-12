GEMEENTERAAD. Oppositie in Lommel kritisch voor meerjarenplanning: “Op kinderen bezuinig je niet”

Lommel

Meerjarenplanning: De gemeenteraad boog zich over de aanpassingen aan de meerjarenplanning waarbij schepen Johan Bosmans (N-VA) en burgemeester Bob Nijs (cd&v) overliepen waaraan de Lommelaren zich nog tot en met 2025 mogen verwachten. De enige belastingverhoging is die op de bungalows van De Vossemeren. “Op die manier brengen we deze heffing op het niveau van andere gemeenten waar Center Parcs actief is. De verwachtte opbrengst zal hierdoor volgend jaar met 250.000 euro stijgen naar 880.000 euro”, stelde Nijs. Nog geplande investeringen zijn de eerste fase van de rondweg tussen de Kapelstraat en de Robert Neeckxlaan en een belevingsvolle toegangspoort ‘The House of Nature’ tot Bosland. Op het vlak van fietsveiligheid is de ambitie om onder andere 12 schoolomgevingen en 8 schoolroutes aan te pakken. Wat toerisme betreft, wordt het Glazen Huis verder uitgebouwd, en erfgoed krijgt een plaats in de kerk van Kolonie die wordt ingericht als een erfgoedhuis. Ook de renovatie van het Mariapark op Werkplaatsen wordt voorbereid, en de bouw van het jongerencentrum. Het aangekondigde project Mudhoven met buurgerichte zorgfuncties en een stadspark zou nog deze legislatuur starten. Een belangrijke investering met partners zoals AWV en ANB is het ecoduct, een bovenlokale natuurverbinding over de N71. “Studiebureau Sweco is aangesteld, net zoals de aannemer Jan De Nul”, stelde Nijs.

Kritiek oppositie: De oppositie uitte scherpe kritiek op de gewijzigde meerjarenplanning. Raadslid Rina Ven bemerkte dat heel wat gebudgetteerde investeringen werden afgebouwd of zelfs geschrapt. “Zo is het budget van 2,3 miljoen voor de nieuwbouw voor de buitenschoolse opvang verdwenen. Op kinderen bezuinig je niet.” Burgemeester reageerde dat de tering naar de nering moet gezet worden. “We willen zo weinig mogelijk lucht in de begroting en de budgetten pas voorzien als de investering concreet is. Wat de opvang betreft was er lang onduidelijkheid over de locatie van de nieuwbouw. We hadden zicht op gronden van het gemeenschapsonderwijs en volgend jaar zouden die gesprekken kunnen hervatten. Bij groen licht zal dat bedrag terug worden ingeschreven”, stelde Nijs. Rita Phlippo (Samen Vooruit) sloeg alarm over de stijgende personeelskosten van 8 miljoen euro tussen 2020 en 2023. “Veel steden vervangen vandaag geen personeel, maar in Lommel zien we daarentegen 30 nieuwe aanwervingen van vooral hoogopgeleiden.”

Burgemeester Nijs sprak dit tegen. “Er gebeurden twaalf concrete aanwervingen en 19 staan nog gebudgetteerd, maar die zullen in realiteit niet allemaal ingevuld worden. De stijgende personeelskosten worden ook veroorzaakt door indexering.“ Phlippo vond dit geen afdoende argumentatie en de burgemeester stelde dat hij hier op terug zal komen nadat hij de cijfers heeft geraadpleegd. Samen Vooruit maakte zich zorgen over de leningslast van 38,5 miljoen euro en een negatieve autofinancieringsmarge voor de komende twee jaar. “Lommel gaat naar de dieperik”, luidt hun vrees. Schepen Johan Bosmans (N-VA) verweet de oppositie negativisme. “In vergelijking met andere gemeente kunnen we nog altijd behoorlijk investeren. Aan het einde van de legislatuur is de autofinancieringsmarge positief, en dat is het belangrijkste.” De meerjarenplanning werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.