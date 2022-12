Ook Deutsche Bank trekt spaarrente op

De spaarrekening ‘DB Intensiv Plus’ krijgt een basisrente van 0,35 procent en 0,15 procent getrouwheidspremie, zo meldt de bank woensdag in een persbericht. Bij ‘DB E-Fidelity Account’ en ‘DB E-Saving Account’ zijn de percentages andersom: 0,15 procent basisrente en 0,35 procent getrouwheidspremie.

Deutsche Bank hanteert voor deze rekeningen momenteel nog het wettelijke minimum van 0,11 procent, met 0,01 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie.

Ook kondigt de bank aan dat de onlangs gelanceerde nieuwe gereglementeerde spaarrekening ‘DB Silver Account’ - die de miniumrente hanteerde - hogere spaarrentes krijgt. Deze rekening hanteert een rente in functie van het spaarbedrag. Voor bedragen onder de 50.000 euro is er 0,01 procent basisrente en 0,6 procent getrouwheidspremie. Bij bedragen van 50.000 tot 250.000 euro wordt dat respectievelijk 0,2 procent en 0,6 procent. Boven de 250.000 euro is er sprake van 1 procent in totaal: 0,4 procent basisrente en 0,6 procent getrouwheidspremie.

Eerder kondigden enkele andere banken renteverhogingen aan voor de spaarrekeningen, waaronder grootbanken Belfius en KBC.