Werknemers van KBC laten snor afscheren: “Mijn vrouw is blij dat het er eindelijk weer af is”

“Mijn vrouw is echt wel blij dat ze er eindelijk weer af is.”, vertelt Furkan. Met een innige kus werd dat duidelijk onderstreept.

“Eigenlijk heeft zowat iedereen die ons durfde uitlachen, bijgedragen aan de 712 euro die we voorlopig al bij mekaar gesnord hebben”, leggen Wesley en Samuel uit. “We gaan iedereen die ons nu weer zal uitlachen omdat de snorren er af zijn, ook vragen om bij te dragen. Bij KBC-Life waar we werken in Leuven, zullen ze ons hopelijk nog herkennen.”