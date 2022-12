Genk koopt accommodatie van Bregel Sport voor 1,1 miljoen: “Toekomst garanderen”

De stad Genk koopt voor 1,1 miljoen euro de accommodatie van voetbalclub Bregel Sport. Bedoeling is de club uit de torenhoge schulden te halen en de toekomst voor de spelers te garanderen.

Het loopt al jaren mis met het beheer van Bregel Sport. De corona- en de energiecrisis hebben de al lopende schulden nog meer de hoogte in gejaagd. Om te voorkomen dat de club helemaal de dieperik in duikt, koopt de stad de accommodatie voor de prijs van 1,1 miljoen euro. “Daarmee kunnen de schulden afgelost worden”, zegt schepen van Sport Kathleen Parthoens (cd&v). “Het zorgt er meteen ook voor dat we het sportieve luik kunnen blijven garanderen.”

De stad Genk stond eerder borg voor de lening die de club aanging voor de bouw van de nieuwe infrastructuur. Het aankoopbedrag, dat bepaald werd door een schattingsverslag, zal ook aangewend worden voor verbeteringswerken aan de infrastructuur van de club. Er volgt ook nog een herstelplan waarbij Bregel Sport zal instaan voor de aflossing van de btw-schuld.