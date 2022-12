Zo werd de ‘grootste stunt uit de filmgeschiedenis’ gefilmd: Tom Cruise deelt scènes van nieuwste ‘Mission Impossible’-film

Tom Cruise (60) is al even druk in de weer om de nieuwste Mission: Impossible-filmaf te krijgen. In 2023 verschijnt de zevende film van de franchise en fans kunnen alvast niet wachten om hun favoriete spion weer op het grote scherm te zien. Daarom lichtte Tom Cruise het tipje van de sluier op in een video op Twitter, waar hij laat zien hoe de misschien wel “grootste stunt uit de filmgeschiedenis” werd gefilmd. “Dit is de meest gevaarlijke stunt die we ooit hebben gedaan”,klinkt het.