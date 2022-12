Schepen van Financiën Jo Francois (links) verdedigt de aanpassingen van de budgetten in het meerjarenplan 2020-2025 — © rr

Sint-Truiden

Op de Truiense gemeenteraad heeft de meerjarenplanning 2020-2025 veel discussie opgeleverd. Er wordt 51 miljoen geïnvesteerd in zes projecten. Maar tegelijk maakte de oppositie zich dinsdagavond grote zorgen over de hoge schuldgraad én over een loonsverhoging van 17,4 procent die burgemeester en schepenen zich zouden willen toekennen.