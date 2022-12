Klimaatactivisten zagen top van kerstboom in Berlijn af

Klimaatactivisten van de beweging Letzte Generation (Laatste Generatie) hebben woensdag de top van de kerstboom voor de iconische Brandenburger Tor in de Duitse hoofdstad Berlijn afgezaagd.

Met de hulp van een hydraulische lift bereikten de klimaatactivisten de top van de 15 meter hoge boom. Daar ontvouwden ze een spandoek met de tekst: “Dit is enkel maar de top van de kerstboom”. Kort daarna zaagden ze met behulp van een handzaag de top van de boom af.

“Tot nog toe zien we enkel het tipje van de onderliggende ramp in Duitsland”, verklaarde Lili Gomez, een van de activisten. “Terwijl heel Duitsland de week doorbrengt met het kopen van de beste geschenken in de grootste winkels, vragen anderen zich af waar ze drinkbaar water kunnen halen nadat droogte en overstromingen hun oogsten hebben verwoest.”

De politie kwam ter plaatse en verklaarde actie te hebben ondernomen, al wilden ze niet specificeren wat dat concreet inhield.