Belgische telecomprijzen blijven hoog in vergelijking met buurlanden

De prijzen van telecomdiensten blijven in België hoog in vergelijking met die in de buurlanden. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van telecomregulator BIPT.

Vooral wat telecombundels betreft, blijven de Belgische telecomoperatoren heel hoge prijzen aanrekenen in vergelijking met hun sectorgenoten in Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Bij bundels met lage surfvolumes en -snelheden en minder diensten blijven de Belgische prijzen nog in de buurt van die in Nederland, Luxemburg en Duitsland - Frankrijk en het VK zijn veruit het goedkoopst - maar naarmate de volumes en diensten toenemen, rekenen de Belgische operatoren almaar meer aan en wordt de kloof met de andere landen groter.

Het BIPT merkt op dat de telecombedrijven in ons land de prijzen van de meeste bundels het afgelopen hebben opgetrokken. Daarvoor wezen ze naar aanzienlijke kostenstijgingen door de inflatie.

Mobiele diensten

Bij de mobiele diensten is het beeld anders. Daar hadden in oktober nog maar twee van de acht onderzochte mobiele merken hun prijzen verhoogd. “Door de uitbreiding van het aanbod met goedkopere aanbiedingen van operatoren en hun lowcostmerken, is er een toegenomen competitiviteit in de deze markt”, merkt het BIPT op. Dat drukt op de prijzen.

Wat mobiele diensten betreft, zijn de prijsverschillen met de buurlanden dan ook “verbeterd”, zegt de waakhond. Voor datalimieten tussen 10 en 50 gigabyte zitten de Belgische prijzen dit jaar zelfs in de middenmoot. Voor nog hogere volumes blijft België echter “bijzonder duur” en was er “weinig vooruitgang”.