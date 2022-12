Weg vrij voor Virgin Orbit van Richard Branson om vanuit Groot-Brittannië met vliegtuig raketten te lanceren

Om vanop Britse bodem een omgebouwde jumbojet te laten opstijgen als vliegend lanceerplatform voor draagraketten staan geen bureaucratische hordes meer in de weg. Dat heeft de regering in Londen woensdag meegedeeld.

De Ameriikaanse lanceerfirma Virgin Orbit van de Britse miljardair Richard Branson heeft nu alle noodzakelijke vergunningen gekregen. Het bedrijf heeft alle vereiste stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de veiligheidsrisico’s die uit lanceringsactiviteiten voortvloeien zo laag zijn als redelijkerwijs mogelijk, luidt het.

De eerste start van op de nieuwe ruimtehaven in Newquay in het zuidoosten van Engeland is voor binnen enkele weken voorzien. Virgin Orbit voert soortgelijke lanceringen sinds vorig jaar al in de VS uit.

Omgekeerde Boeing

In de eerste missie van Virigin Orbit in Groot-Brittannië zal een omgebouwde Boeing 747 vanop een luchthaven nabij de zuidwestelijke stad Newquay opstijgen. Op rond 107 km hoogte boven de Atlantische Oceaan zal die dan een draagraket de ruimte inschieten. Terwijl het vliegtuig naar het vliegveld terugkeert zal de draagraket meerdere stellieten in een baan rond de aarde brengen.

Volgens de Britten is het de eerste lancering van die aard in Europa. Ter ere van de Britse rockband Rolling Stones heet de missie “Start Me Up” naar de gelijknamige hit van de groep rond Mick Jagger.

“De geplande lancering versterkt onze positie als leidende ruimtevaartnatie”, zei Verkeersminister Mark Harper. Dit zou groei en innovatie in de hele sector stimuleren en duizenden banen en opleidingsmogelijikheden creëren.

Newquay is één van de zeven geplande ruimtehavens in het Verenigd Koninkrijk. De eerste verticale start is voor volgend jaar gepland en vindt plaats van op het meest noordelijke Britse eiland Unst ten noorden van Schotland. De Britse regering hoopt dat de ruimtevaartindustrie komend decennium omgerekend 4,3 miljard euro aan de Britse economie zal toevoegen.