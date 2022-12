Bouwsector verwacht status quo in 2023

De bouwsector heeft in 2022 een groei van 1,5 procent gerealiseerd, zo meldt sectororganisatie Embuild, de vroegere Confederatie Bouw, woensdag. In 2023 zal de groei wellicht stabiliseren.

2022 was door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis geen evident jaar voor de sector, aldus Embuild. Zo was er de impact op de prijs van bouwmaterialen. Die ging 10 procent hoger.

Volgens Embuild zal er de komende twee jaar nog groei zijn bij de renovatie van woningen (+10 procent in periode 2022-2024) en infrastructuurwerken (+10 procent). Bij infrastructuurwerken wordt groei verwacht in de aanloop naar de lokale verkiezingen, omdat gemeente- en stadsbesturen dan traditioneel meer investeren. De bouw van nieuwe woningen zal voorts stabiliseren in de periode van 2022 tot en met 2024.

Voor andere gebouwen en kantoren worden “rake klappen” verwacht. “De bouwtak die het minst goed scoort, blijkt die van de niet-residentiële bouw te zijn. Die kreeg als gevolg van de Covid-crisis een tik van 15 procent in 2020 en kende in 2022 slechts een beperkt herstel. Voor de periode 2022-2024 zou dit segment een daling kennen van maar liefst 20 procent, wat deels te verklaren valt door de overcapaciteit de jaren voordien. Dan doet de renovatie van niet-residentiële gebouwen het tijdens diezelfde periode een stuk beter met een verwachte groei van 6,5 procent”, klinkt het in een persbericht.

Embuild breekt voorts onder meer een lans om de verlaagde btw (6 procent) op sloop en heropbouw en op zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen voorbij eind 2023 te laten verlengen.