“Ontoelaatbaar gedrag”: naakte, snurkende stalker uit Borgloon krijgt 18 maanden cel

Een 49-jarige man uit Borgloon is woensdag in Hasselt veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel. De veertiger belaagde onophoudelijk zijn ex-vriendin. Een keer moest de vrouw er zelfs de politie bijhalen toen hij haar huis was binnengedrongen en naakt snurkend in het bed lag.

Een half jaar na het begin van hun relatie was de grote liever. De vrouw ging vaker bij haar thuis in Hasselt slapen dan de man lief was. In mei dit jaar zette zij definitief een punt achter de relatie. Afscheid nemen, lukt de veertiger op zijn zachtst gezegd niet. Hij vernielde haar kledij, belde haar onophoudelijk en ook haar juwelen moesten eraan geloven. In juli dook hij onverwacht in haar tuin op. Hij wou seks met haar, maar zover kwam het niet.

Een dag later zag de veertiger hoe de Hasseltse vrouw met een vriendin op stap was. Daarop drong hij in dronken toestand haar huis binnen. Toen het slachtoffer thuis kwam, hoorde ze iemand snurken in haar bed. Ze haalde de politie erbij die de man naakt aantrof in het bed. Hij kreeg voorwaarden onder de vorm van een contactverbod opgelegd, maar veegde er zijn voeten aan.

In de gevangenis

Eind juli drong hij weer haar woning binnen om er een camera te plaatsen. Sindsdien verblijft de verdachte, die zich meermaals moed indronk, achter de tralies. Het is niet de eerste keer dat hij een vrouw belaagt. Tijdens zijn proces uitte de dader zijn spijt uit. “Het gedrag van beklaagde was ontoelaatbaar. Hij heeft het vertrouwen, de privacy en de veiligheid van het slachtoffer geschaad. Beklaagde is hardleers en trekt geen lessen uit het verleden”, aldus het vonnis.

Rekeninghoudend met onder meer dat de betichte een tijdje in de gevangenis zat, wil de rechtbank hem nu nog een kans geven. Hij krijgt uitstel voor het resterende deel van zijn 18 maanden celstraf. Wel zijn er voorwaarden aan gekoppeld. De dader moet een behandeling volgen voor zijn alcoholverslaving, een nuttige dagbesteding vinden, inspanningen doen om het slachtoffer te vergoeden en een contact- plus straatverbod respecteren. Aan de vrouw moet hij een vergoeding van 4.000 euro betalen.