Kremlin: “Nieuwe wapenleveringen VS aan Oekraïne zullen het conflict verergeren”

“Dit alles leidt zeker tot een verergering van het conflict en voorspelt niet veel goeds voor Oekraïne”, zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov, verwijzend naar de nieuwe wapenleveringen aan Kiev. Hij zei ook dat hij niet verwacht dat Zelenski na het bezoek zijn standpunt zal veranderen over de weigering om met Vladimir Poetin te onderhandelen.

Zelenski is woensdag naar Washington gereisd - zijn eerste buitenlandse reis sinds het begin van de oorlog - om het Amerikaanse Congres toe te spreken en president Joe Biden een tweede keer in levenden lijve te ontmoeten. De VS gaat tijdens die ontmoeting bekendmaken dat er nieuwe militaire steun komt voor het land van Zelenski, onder meer in de vorm van Patriot-luchtafweersystemen.