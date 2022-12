VDAB, Riziv en ziekenfondsen willen volgend jaar 10.000 zieken begeleiden naar werk

De VDAB, het Riziv en de ziekenfondsen willen volgende jaar 10.000 langdurig zieken opnieuw begeleiden naar werk. Ze hebben daarover woensdag een raamovereenkomst ondertekend met Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). De bedoeling is om in 2024 nog een tandje bij te steken en 12.000 mensen te bereiken.

De VDAB, het Riziv en de ziekenfondsen werken al sinds 2009 samen voor de begeleiding van arbeidsongeschikten naar werk. Met de ondertekening van deze overeenkomst schakelen ze een versnelling hoger. De bedoeling is om volgend jaar 10.000 mensen te begeleiden naar werk. In 2024 zouden er dat al 12.000 moeten zijn. Ter vergelijking: dit jaar schreven zich tot nu toe al 4.139 mensen met een ziekte-uitkering zich in bij VDAB voor begeleiding naar werk.

De trajecten naar werk zijn bedoeld voor mensen die erkend zijn als arbeidsongeschikt en die vrijwillig stappen naar werk willen zetten. Die kunnen zich aanmelden bij een Terug naar Werk-coördinator bij het ziekenfonds. Die schakelt dan waar nodig de VDAB in. Wie opnieuw aan het werk wil, kan daarvoor ook rechtsreeks de VDAB contacteren. Nieuw is wel dat wie al langer dan een jaar ziek is, nu rechtstreeks en zonder veel bijkomende administratie bij de VDAB en partners een traject kan opstarten.

Sneller opstarten

De bedoeling is ook om in de toekomst de trajecten naar werk sneller op te starten, wat tot betere resultaten moet leiden. Ook daar ligt de lat hoger. VDAB wil de uitstroom naar werk stapsgewijs verhogen van 30 procent naar 40 procent.

Ons land telt om en bij de 500.000 langdurig zieken. De federale regering zet, onder meer met het ‘Terug naar werk-Plan’, van minister Vandenbroucke al langer in om die te responsabiliseren, onder meer door via de Terug naar Werk-coördinatoren. “Wat ons betreft gaan we naar de fase 2.0 van het beleid”, zei minister Vandenbroucke woensdag. “Dat is de fase waarin we de grote actoren in beweging zetten en voor hun verantwoordelijkheid zetten”.

Vlaams minister van Werk Jo Brouns benadrukte woensdag dat werk een fundamenteel deel van herstel kan uitmaken in het geval van (langdurige) ziekte. “Werk kan namelijk structuur, zingeving en sociaal contact betekenen. We leggen de focus op wat wel nog kan. VDAB en partners staan klaar met expertise om iedereen die daar nood aan heeft te ondersteunen.”