Remco Evenepoel start zijn wielerseizoen 2023 in Argentinië

Remco Evenepoel verschijnt in Argentinië aan de start van de Ronde van San Juan, die van 22 januari tot 29 januari wordt gereden.

Een grote verrassing is het niet. Evenepoel maakte in 2019 zijn profdebuut in de Ronde van San Juan. Ook een jaar later stond hij er aan de start en won hij de wedstrijd. Na twee jaar afwezigheid als gevolg van corona wordt de wedstrijd opnieuw georganiseerd en dus opnieuw met Evenepoel.

“Het is mijn eerste koers in mijn seizoen als wereldkampioen, ik kijk ernaar uit”, aldus de kopman van Soudal-Quick Step.

Onze landgenoot zal in het Zuid-Amerikaanse land onder meer moeten afrekenen met Peter Sagan en een sterke delegatie van Ineos-Grenadiers onder leiding van Egan Bernal. Evenepoel start in Argentinië zijn voorbereiding op zijn twee hoofddoelen van de eerste helft van het seizoen: Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Italië.