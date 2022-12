Belgisch onderonsje tussen Sami Chouchi en Matthias Casse in kwartfinale op Masters judo

Op de tweede dag van de Masters judo in Jeruzalem, na het WK en EK het belangrijkste toernooi van het jaar, staan de Belgen Sami Chouchi en vice-wereldkampioen Matthias Casse tegenover elkaar in de kwartfinale in de categorie tot 81 kilogram.

De Masters judo is naast de internationale afsluiter van het judoseizoen ook één van de meest prestigieuze toernooien van het jaar. Enkel de top-36 van de wereldranglijst mag er deelnemen. In de categorie tot 81 kilogram verdedigen Sami Chouchi en Matthias Casse (IJF 2) de Belgische eer. Zij komen elkaar woensdagmiddag tegen in de kwartfinale. Sami Chouchi (IJF 9) won ’s ochtends overtuigend zijn eerste twee partijen tegen de Kazach Abylaikhan Zhubanazar en de Duitser Tim Gramkow.

Matthias Casse was als nummer twee van de wereld vrijgesteld van de eerste ronde en begon zijn toernooi met een pittige kamp tegen de Canadees Gauthier Drapeau, dertiende op de wereldranglijst. De vice-wereldkampioen scoorde echter al snel een waza ari en controleerde vervolgens de kamp volwassen uit.

Umayev meteen uitgeschakeld, Willems door

In de categorie tot 73 kilogram verging het Abdul Malik Umayev (IJF 36) minder goed. Onze 22-jarige landgenoot verloor in de golden score met ippon van de Oezbeek Shakram Akhadov (IJF 24). Umayev pakte dit seizoen twee keer brons op een Grand Slam en steeg daardoor spectaculair op de wereldranglijst.

Bij de vrouwen in de categorie tot 70 kilogram was er een zege van Gabriella Willems (IJF 19) met een golden score in haar eerste ronde tegen de Britse Kelly Petersen Pollard. Willems is sterk bezig de voorbije maanden en behaalde zilver in de Grand Slams van Baku en Abu Dhabi. Ze neemt het in haar volgende ronde op tegen de Australische Aoife Coughlan (IJF 7).