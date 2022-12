Commissaris Raad van Europa dringt bij staatssecretaris de Moor aan op betere asielopvang

In een brief aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor drukt Dunja Mijatovi, Commissiaris voor de Rechten van de Mens bij de Raad van Europa, haar bezorgdheid uit over de situatie van asielzoekers in België. In die brief verwijst ze naar “het gebrek aan accommodatie” voor asielzoekers en de trage behandeling van asielaanvragen. Die tekortkomingen hebben volgens haar “ernstige gevolgen voor de mensenrechten van asielzoekers, waaronder hun recht op gezondheid en hun toegang tot onderdak en andere basisbehoeften”.