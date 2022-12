Geen Bilal El Khannouss in de bekerwedstrijd van woensdagavond tegen Anderlecht. De Genkse WK-ganger komt pas in de loop van de namiddag in België toe.

Te laat om de spelersgroep nog te vervoegen die zich op de wedstrijd focust in hotel Stiemerheide. Coach Wouter Vrancken wil niet dat de voorbereiding dan nog verstoord wordt. El Khannouss zal de wedstrijd wel volgen vanuit de hoofdtribune.

(rco)