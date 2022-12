Sommige soorten Nurofen en Perdolan tijdelijk niet beschikbaar

Enkele geneesmiddelen van de merken Nurofen en Perdolan zijn tijdelijk niet beschikbaar in Belgische apotheken. Dat staat te lezen op de website farmastatus.be, een initiatief van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) dat informatie verzamelt over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België.