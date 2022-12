Hasseltse basisscholen bundelen krachten tegen kansarmoede en zamelen bijna 43.000 euro in

“We komen dit in elke school tegen en daarom is dit een thema dat ons allemaal en over alle netten heen enorm raakt”, aldus Guy Meert.

“We hebben elk afzonderlijke acties gedaan, tientallen dingen om te eten zijn verkocht, er zijn loopwedstrijden geweest, samen aan fitness gedaan, fantastische kunstwerken gemaakt en noem maar op”, legt Lieve Cleenders uit. De 28 scholen brachten 42.745,68 euro samen.

Lieve Cleenders, rechts op de foto. — © Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx