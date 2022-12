Kylian Mbappé amper drie dagen na verloren WK-finale alweer op training bij PSG (op Messi zullen ze nog even moeten wachten)

Mbappé stak afgelopen zondag zijn ontgoocheling niet weg na de verloren WK-finale tegen Argentinië waarin de Fransman nochtans drie keer scoorde. Ook de festiviteiten bij terugkeer in Parijs waren aan de 24-jarige superster - die gisteren jarig was - niet besteed.

Een zwaar verjaardagsfeestje zal het evenmin geworden zijn want Mbappé verscheen vanochtend, vroeger dan verwacht, op het trainingscomplex van PSG. De Parijzenaren spelen vanmiddag een vriendschappelijk duel tegen Quevilly, de eerste officiële wedstrijd is volgende week woensdag de competitiematch in eigen huis tegen Straatsburg. Waar en wanneer Mbappé voor het eerst weer in actie zal komen, is nog niet beslist.

De kans dat de Parijzenaren volgende week al kunnen rekenen op Lionel Messi is zo goed als onbestaande. De Argentijn werd gisteren samen met zijn ploegmaats feestelijk onthaald in de hoofdstad Buenos Aires. Nadien is hij doorgereisd naar zijn geboorteplaats Rosario. Wanneer hij terugkeert naar zijn club, is nog niet geweten.

Waar die andere PSG-vedette, Neymar, uithangt, is evenmin geweten. Hij werd met Brazilië reeds in de kwartfinale uitgeschakeld door Kroatië.