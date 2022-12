Aan enthousiasme geen gebrek: kindercampus De Boomgaard danst en zingt eigen kerstlied

Met meer dan 150 doken de kinderen van kindercampus De Boomgaard in Runkst op, op het terrein van De Warmste Week.

“We gaan niet live op de radio komen, maar dat neemt niet weg dat we toch gaan zingen en dansen”, glundert juf Sofie die zelf het touw in handen neemt en haar hele school in beweging krijgt.

Dat enthousiasme straalt af op de werking ook. “We hebben gezongen in de stad, wafels gebakken, chocolademelk verkocht en zelfs een eigen kerstconcert gespeeld, goed voor 1.600 euro die we graag komen afgeven hier.”

© Karel Hemerijckx