Modemuseum Hasselt wordt tassenwalhalla: een brik Chanel-melk of Baguette van Fendi onder de arm

De Baguette van Fendi heeft haar status van eerste wereldwijde it-bag te danken aan ‘Sex and the City’-personage Carrie Bradshaw. — © Boumediene Belbachir

Het Modemuseum in Hasselt transformeert bijna vijf maanden lang in het walhalla voor handtassenlovers. Wij selecteerden vijf highlights uit de expo ‘BAGS: INSIDE OUT’: van strak en zero waste design van Limburgse bodem tot de it-bag van Carrie Bradshaw uit ‘Sex and the City’.

Modeliefhebbers met een zwak voor handtassen kunnen vanaf vrijdag 23 december hun lusten botvieren in het Hasseltse Modemuseum. De tentoonstelling van het Londense Victoria and Albert Museum steekt het kanaal over en krijgt een vleugje Belgitude. Wij kozen vijf tassen met een spraakmakend verhaal uit een collectie van bijna driehonderd exemplaren.

1. De Baguette uit ‘Sex and the City’

De Baguette van Fendi heeft haar status van eerste wereldwijde it-bag te danken aan Sex and the City-personage Carrie Bradshaw. Wanneer Carrie, gespeeld door actrice Sarah Jessica Parker, in seizoen 3 door een armere buurt van New York wandelt, wordt ze overvallen. “Geef me je handtas”, zegt een dief terwijl hij een geweer op haar richt.

(lees verder onder het filmpje)

Carrie corrigeert de overvaller door te zeggen dat haar iconische Fendi met paarse lovertjes niet zomaar een tas is: “It’s a Baguette!”. Het pronkstuk werd ontworpen in 1997 en was revolutionair omwille van haar formaat. Handtassen waren voor de jaren 90 meestal groot van stuk, maar de Baguette Bag was klein en paste onder je arm zoals een stokbrood onder de arm van een Parisienne.

© Boumediene Belbachir

2. Bindbare zakjes en chatelaines

Voor de handtas zowel een praktisch als mode-item werd, hadden Engelse vrouwen tussen het einde van de 17de en het begin van de 19de eeuw verschillende paren afneembare zakken in hun bezit. Ze bonden allerlei zakjes om hun middel die toegankelijk waren via openingen in de naden van petticoats en japonnen. Er werden persoonlijke voorwerpen zoals horloges, geld, juwelen en zelfs voedsel in opgeborgen. Een andere voorloper van de handtas is een chatelaine: een gordel rond het middel waaraan kettingen hangen om kleine gebruiksvoorwerpen aan te vestigen.

© Boumediene Belbachir

3. Lait de Coco van Chanel

Karl Lagerfeld ontwierp de ‘Lait de Coco’-avondtas voor de herfst-wintercollectie van Chanel in 2014, die helemaal in het teken stond van het thema ‘supermarkt’. Om de collectie te showen, werd het Grand Palais in Parijs daadwerkelijk ingericht als supermarkt, met winkelrekken vol Chanelproducten, ‘Coco-flakes’ incluis. Ondanks het eigenzinnige ontwerp in de vorm van een melkbrik, beschikt de ‘Lait de Coco’-avondtas over de klassieke kenmerken van Chanel zoals het quiltwerk, het gekruiste CC-motief en de parels. Op de voorkant lees je ‘lait de coco’, Frans voor kokosmelk en een woordspeling op de bijnaam van ontwerpster Gabrielle Chanel: Coco.

© Boumediene Belbachir

4. Z.W. Briefcase

Het Hasseltse duo Kuyckxmeers bestaat uit de juweelontwerper Anouck Kuyckx en architect Thomas Meers. De Z.W. Briefcase is een gitzwart, strak ontwerp gemaakt van plantaardig gelooid leder. Door een speciale plooitechniek bestaat de tas enkel uit draad en biologisch leder en zitten er geen knoopjes of ritsen aan. Omdat het leer nauwelijks bewerkt is, kunnen alle onderdelen later hergebruikt worden. De tas is een knipoog naar het overmatige gebruik van de katoenen totebags. Die hebben het plastic zakje dan wel vervangen, maar door het katoen zijn ze eigenlijk ook niet zo duurzaam.

© Boumediene Belbachir

5. Delvaux Miniatures

Het door en door Belgisch handtassenmerk Delvaux bestaat al langer dan het Koninkrijk België zelf, dat pas één jaar later uitgeroepen werd. In 2017 lanceerde luxehuis Delvaux een miniatuurcollectie van het iconische Brillant-model, een tas die uitgebracht werd in 1958. Elk ontwerp is gemaakt van fijn leder en ambachtelijke savoir-faire van Delvaux en brengt hulde aan een Belgische stad: het Atomium voor Brussel, de wafel voor Luik, mosselen voor Oostende, ... In 2021 werd de reeks aangevuld met miniaturen in thema van wereldsteden zoals Parijs of Londen die enkel in de stad zelf verkrijgbaar zijn.

© Boumediene Belbachir

‘BAGS: INSIDE OUT’. Van 23/12 t.e.m. 14/5, Modemuseum Hasselt, Gasthuisstraat 11 in Hasselt. Basistarief: 8 euro. Info: www.modemuseumhasselt.be