Givenchy en Disney brengen samen een collectie op de markt

De Walt Disney Company viert zijn honderdste verjaardag en dat laat Givenchy niet onopgemerkt voorbijgaan. Het Franse modehuis brengt samen met het wereldbekende bedrijf een collectie uit waarbij Oswald the Lucky Rabbit, de voorganger van Mickey Mouse, centraal staat.

Oswald the Lucky Rabbit was het eerste figuurtje dat Disney tot leven bracht en wordt beschouwd als de voorloper van ’s werelds bekendste muis. En dat weet ook Givenchy en creatief directeur Matthew Williams. Samen met Disney brengt het modehuis een collectie uit die naar eigen zeggen de perfecte samensmelting is tussen het esthetische van Givenchy en de ziel van Oswald.

Disney X Givenchy bestaat onder meer uit een rood jacket met prints van Oswald en een bijbehorend zwart T-shirt.

De capsulecollectie zal eerst gelanceerd worden in China, Singapore en Tokyo, op 30 december volgt de rest van de wereld.