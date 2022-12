Alken

“It's beginning to look a lot like Christmas...” Helemaal in de kerststemming kwamen de leden van Ferm-linedance4fun van Alken-centrum op dinsdag 20/12 samen voor hun wekelijkse dansavond in het Sint-Jorisheem in Alken. Ze gaven het beste van zichzelf, gewoon omdat dansen een plezier is. Onder leiding van lesgeefster Martine Van Olst dansten ze onder meer de bachata, boogie, disco en de chachacha.