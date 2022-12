Groeicampus tovert speelplaats om tot wintermarkt

Op vrijdag 16 december sloegen alle collega's van de Groeicampus de handen in elkaar om een gezellige wintermarkt te organiseren op de campus. De eerste editie van de Wintermarkt was meteen een succes.

De speelplaats van het BuSO-onderwijs werd omgetoverd tot een gezellig winterdorp. “Onze huis-dj Lennow zorgde voor de juiste muzikale sfeer”, klinkt het. “En naar goede gewoonte was er meer dan genoeg lekkers om te eten en te drinken: pannenkoeken, glühwein, verschillende soorten jenever, soep, stokjes, burgers... Daarnaast was er ook een standje voor kindergrime en werden er prachtige huisgemaakte kunstwerkjes verkocht onder ons nieuwe merk ‘Made by Groeicampus’. Wij willen alle helpende handen en alle aanwezigen bedanken voor de gezellige sfeer. Dit doen we volgend jaar nog een keer.”