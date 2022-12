Opluchting in Jessa Ziekenhuis na eerdere geluidsoverlast: “Groot verschil met maandag”

Hasselt

“We zijn bijzonder tevreden met de snelle reactie van De Warmste Week-organisatie die snel schakelden en het geluidsniveau dinsdagavond binnen aanvaardbare normen wisten te houden”, zegt Lieve Ketelslegers, woordvoerder van het ziekenhuis. “Navraag op de afdelingen leert dat er wel degelijk een groot verschil met maandagavond was. We zijn echt blij dat nu duidelijk is dat het ook aangepast kan.”