Dankzij deze mysteriekomedie heeft Daniel Craig Bond-films niet meer nodig om aan de top te blijven

Detective Benoit Blanc (Daniel Craig) wordt door de Elon Musk-achtige technotycoon Miles Bron (Edward Norton) uitgenodigd om op een Grieks eiland samen met enkele oude vrienden van Bron (vertolkt door onder meer Kate Hudson, Katheryn Hahn, David Bautista) een moordspel te komen spelen. Ter plaatse blijkt dat Blanc eigenlijk toch niet was uitgenodigd en dat de man die vermoord zal worden Bron zelf is. Een onschuldig spelletje dat door toedoen van Blanc een heel andere wending krijgt. De speurder heeft immers al meteen door hoe de vork aan de steel zit. Wanneer er dan toch een moord gebeurt, moet hij het mysterie zoals een ui van alle lagen ontdoen om tot de kern te komen.

© John Wilson/Netflix © 2022

Meer nog dan Knives Out is Glass Onion een absurdistische whodunit die de oude plots van Agatha Christie in een nieuw jasje steekt. Christie-kenners zullen zeker de invloeden van Death on the Nile, Evil Under the Sun en And Then There Were None – en ook wel The Last of Sheila van Anthony Perkins en Stephen Sondheim – herkennen, maar regisseur Rian Johnson (Looper, The Last Jedi) gaat veel verder en bespeelt zijn publiek met complexe flashbacks en verschillende gezichtspunten. Zo kunnen de toeschouwers nooit helemaal voorspellen in welke richting het verhaal evolueert. Johnson neemt niets ernstig en propte zijn film vol met ironische grapjes. Die komen vooral uit de mond van Daniel Craig – zijn personage heeft een hekel aan het detectivespel Cluedo – die zich enorm amuseert als de eenzaat die zich meestal van de domme houdt, maar zich compleet onverwacht van zijn meest scherpzinnige kant toont.

(lees verder onder de foto’s)

© John Wilson/Netflix © 2022

Edward Norton als Elon Musk-achtige tycoon die zijn vrienden van weleer én detective Benoit Blanc uitnodigt op een Grieks eiland in ‘Glass Onion’. — © John Wilson/Netflix © 2022

Johnson gunt ons ook nog een blik in het privéleven van Blanc, wat de leukste van twaalf ultrakorte gastrollen en gags van de film oplevert. De titel verwijst naar de grote villa van Miles Bron op het eiland. Het is een glazen pand met op de hoogste etage een enorme glazen ui. Dat laatste is een weinig subtiele verwijzing naar de manier waarop Blanc het mysterie ontrafelt. Maar Johnson geeft toe dat de Knives Out-films geen subtiele rolprenten zijn. Het zijn eerst en vooral ontspanningsfilms voor een heel breed publiek. Verwacht je maar aan een derde en een vierde deel. Goed voor Daniel Craig, want die heeft dankzij Blanc Bond niet meer nodig om aan de top te blijven.

‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ speelt vanaf nu op Netflix