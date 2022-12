New York Knicks winnen ook van Golden State, Denver gaat aan kop dankzij alweer fenomenale Jokic

New York heeft haar zegereeks in de NBA uitgebreid tot acht wedstrijden. De Knicks versloegen Golden State met 132-94 en strijden volop mee voor de play-offs. Denver veroverde intussen de koppositie in het westen dankzij een 105-91 zege in de topper tegen Memphis.

Immanuel Quickley (22 punten), Jalen Brunson (21 punten) en Julius Randle (15 punten en 12 rebounds) waren de uitblinkers bij New York. Golden State miste voor het derde duel op rij sterspeler Stephen Curry met een schouderblessure. Jordan Poole was er de topschutter met 26 punten. New York is nu zesde is het oosten.

In Denver was Nikola Jokic weer eens de uitblinker tegen Memphis. De Serviër, de voorbije twee seizoenen MVP in de NBA, liet een nieuwe ‘triple-double’ noteren, zijn zesde dit seizoen. Hij was goed voor 13 punten, 13 rebounds en 13 assists. De topschutter van de partij speelde bij de Grizzlies: Ja Morant met 35 punten. Voor Denver, dat guard Jamal Murray miste vanwege knieklachten, was het de vijfde overwinning in de laatste zes duels. Het staat nu, net als Memphis, op 19 overwinningen tegen 11 nederlagen. Memphis leed in Denver na zeven overwinningen de tweede nederlaag op rij.

Utah tot slot kon rekenen op Lauri Markkanen in de 111-126 zege tegen Detroit. De Fin scoorde negen driepunters, een record in zijn carrière, en 38 punten in totaal.