Van dildo’s uit brood tot een medisch middel tegen hysterie tot een zuigende vibrator: de geschiedenis van seksspeeltjes

Seksuele selfcare? Het is iets van alle tijden. Duizenden jaren geleden verwende men zichzelf met gladde keien die verdacht veel op een penis leken. Later kwamen er lustopwekkende balletjes en massagetoestellen voor down there. Maar wist je dat het tot de jaren 50 geduurd heeft voor seksspeeltjes niet langer werden afgedaan als medisch hulpmiddel? Toen pas werden ze erkend als én omarmd voor wat ze zijn: opwindende gadgets. De geschiedenis van seksspeeltjes, van steen tot Satisfyer, samengevat in een tijdlijn.