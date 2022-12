Wagen met man (79) uit kanaal gehaald in Beernem: “Autopsie moet doodsoorzaak uitwijzen”

De wagen werd gevonden in het kanaal aan de Gevaerts-Noord in Beernem. — © jve

In het water van het kanaal Gent-Brugge-Oostende werd dinsdagmiddag een auto gevonden. De wagen lag ter hoogte van de keersluis in Beernem. In de wagen zat een 79-jarige man uit Beernem voor wie alle hulp te laat kwam. “Wat er precies gebeurde is nog onduidelijk. Er komt een autopsie”, klinkt het bij de politie.

Het was dinsdagmiddag rond 16 uur toen de wagen ontdekt werd ter hoogte van het jaagpad aan de keersluis in Beernem. De hulpdiensten werden opgeroepen om een redding te water uit te voeren aan de Gevaerts-Noord. De brandweer, een ambulance, MUG-team en de politie snelden ter plaatse. Al snel bleek dat de wagen bijna volledig onder water verdwenen was. Een duikersteam van de brandweer kwam eveneens ter plaatse om het voertuig te vinden.

Aan boord bleek een 79-jarige man uit Beernem te zitten. Alle hulp kwam voor hem te laat. Pas later op de avond kon met behulp van zwaar materiaal de wagen naar boven worden gehesen. Daardoor lag het scheepvaartverkeer een tijdlang stil. Twee binnenschepen moesten ter plaatse wachten. De buurt werd ook afgesloten voor verder onderzoek.

Autopsie

“Nadat de man geïdentificeerd werd, bracht ons zorgteam de familie op de hoogte”, zegt Lien Vermeersch van politiezone Het Houtsche. “Ook het parket werd verwittigd. Het is op dit ogenblik nog niet duidelijk hoe de wagen in het water is terechtgekomen. Er zijn nog meerdere pistes mogelijk. Daarom volgt vandaag nog een autopsie op het lichaam om meer duidelijkheid te brengen.”

Het parket stuurde ook een wetsdokter ter plaatse om de eerste vaststellingen te doen. De plaats rond de Gevaerts-Noord was nagenoeg de ganse avond afgesloten.