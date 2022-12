China registreert nul coronadoden na verandering van telmethode

Sinds 2020 legde China strenge sanitaire beperkingen op in het kader van het zogeheten zerocovidbeleid, om de kwetsbaarste en ongevaccineerde mensen te beschermen.

De regering heeft de meeste van die beperkingen begin december echter onaangekondigd beëindigd vanwege de groeiende ergernis bij de bevolking en de aanzienlijke gevolgen voor de economie. Het aantal besmettingen is sindsdien explosief gestegen, waardoor gevreesd wordt voor een hoog sterftecijfer onder ouderen, die zeer kwetsbaar zijn.

“Wetenschappelijke” methode

De autoriteiten meldden dinsdag dat alleen mensen die rechtstreeks aan ademhalingsproblemen in verband met Covid-19 zijn overleden, in de statistieken worden opgenomen. Die “wetenschappelijke” methode leidt volgens de autoriteiten tot de lagere cijfers.

“Na een besmetting met de omikronvariant zijn onderliggende ziektes de belangrijkste doodsoorzaak”, verdedigde Wan Guiqiang, een gezondheidsfunctionaris van de stad Peking dinsdag de methode. “Slechts een klein aantal sterft rechtstreeks door ademhalingsproblemen veroorzaakt door Covid-19.”

Onder druk

Toch kreunen crematoria en ziekenhuizen onder de druk, stelde het Franse persagentschap AFP vast op basis van getuigenissen. Volgens officiële cijfers zijn echter slechts zeven patiënten overleden aan corona sinds de beperkingen begin december werden opgeheven.

De Verenigde Staten hebben dinsdag gezegd dat ze bereid zijn coronavaccins te leveren aan China. “Het is in het belang van de internationale gemeenschap dat we China gezamenlijk kunnen helpen om de uitbraak onder controle te houden”, zei Ned Price, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, tegen journalisten.