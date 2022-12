Rode Kruis-Vlaanderen doet dringende oproep aan bloeddonoren van negatieve bloedgroepen: “Kritieke periode op komst”

“Tijdens de kerstvakantie hebben we gemiddeld 19 procent minder donoren dan normaal”, zegt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen. “We gaan dus een kritieke periode tegemoet. We zijn dringend op zoek naar extra donoren, vooral mensen met een negatieve bloedgroep.”

Voor alle negatieve bloedgroepen is de bloedvoorraad erg laag. Er dreigt een kritisch tekort, vooral voor O negatief, de zogeheten ‘universele donor’. Het bloed van deze donoren kan immers aan patiënten van elke bloedgroep gegeven worden.

Minder mee bezig

“De mensen zijn tijdens de eindejaarsperiode minder bezig met bloed geven dan tijdens de rest van het jaar. Voor velen is de kerstvakantie een drukke periode, vol met familiefeesten, nieuwjaarsrecepties en andere vakantieplannen. Dan blijft er natuurlijk minder tijd over om bloed te komen geven”, zegt Vandekerckhove. “Ook tijdens de kerstperiode blijven er patiënten die dringend nood hebben aan bloed, denk maar aan moeders na een moeilijke bevalling of mensen die een ongeval hebben gehad”, klinkt het nog.

Bestaande donoren én nieuwe donoren kunnen op diverse plaatsen bloed geven: in één van de 13 donorcentra of tijdens één van de lokale bloedinzamelingen. Een plaatsje reserveren kan via rodekruis.be/bloed of telefonisch op 0800-777.00.