Jaar na zware tegenslag is Sven de Leijer papa geworden, Philippe Geubels vervangt hem in ‘Vrede op aarde’

Vanaf zaterdag 24 december is Vrede op aarde te zien op Eén, maar de kijkers zullen in de kerstvakantie niet enkel Sven de Leijer gasten zien ontvangen in de studio. De vaste host van het programma wordt één aflevering vervangen door Philippe Geubels. Reden van die wissel is het babygeluk van de Leijer en zijn partner. Het koppel kreeg een zoontje: Leo. “Zowel de ouders als het kindje stellen het goed”, klinkt het in een persbericht.

Het nieuws van de geboorte komt iets meer dan een jaar nadat het koppel hun eerste kindje, Bob, verloor. “Verdriet is heel aanwezig in ons leven”, zei de presentator in september in een interview. “Ik ben er fier op hoe mijn lief en ik erin slagen om ons hoofd niet de hele tijd te laten hangen.”