Argentijnse doelman strooit nog wat zout in de wonde en sleurt pop van Kylian Mbappé met zich mee tijdens parade

Doelman Emiliano Martinez speelde een doorslaggevende rol in de WK-winst van Argentinië. De keeper van Aston Villa liet zich dan ook uitgebreid fêteren in eigen land en deed dat op wel heel opvallende wijze: hij droeg tijdens de parade in de straten van Buenos Aires zowaar een geïmproviseerde pop van… Kylian Mbappé met zich mee.

Maar liefst vier keer moest Emiliano Martinez afgelopen zondag in Doha toezien hoe hij werd geklopt door Kylian Mbappé. Twee keer vanop de stip tijdens de wedstrijd, één keer na een fantastische volley. En dan nog een vierde keer tijdens de beslissende penaltyreeks. Maar toch triomfeerde Argentinië dankzij een briljante Martinez die in de slotseconde van de verlengingen nog de redding van het toernooi verrichtte toen Kolo Muani alleen voor hem opdook. In de penaltyreeks stopt hij de poging van Coman.

Maar van Martinez is geweten dat hij zijn vreugde op aparte wijze durft te vieren. Zo poseerde hij afgelopen zondag in Doha met de trofee van beste keeper als… fallussymbool, iets wat hij ook al had gedaan nadat Argentinië de finale van de Copa America had gewonnen. “Arrogantie werkt bij mij niet”, verklaarde Martinez achteraf zijn obscene houding. “De Fransen waren mij constant aan het uitjouwen.”

Pop Mbappé

Tijdens de viering in de straten van Buenos Aires kon opnieuw niet naast Martinez worden gekeken. De doelman van de Albiceleste werd tijdens de parade doorheen de stad opgemerkt met een plastieken pop van… Kylian Mbappé. Het is te zeggen: een plastieken pop waar het hoofd van Mbappé was op vastgekleefd.

Hoe Martinez aan de pop was geraakt, is niet duidelijk al wordt vermoed dat hij ze toegeworpen kreeg door Argentijnse fans. Op foto’s is te zien hoe hij (de nepversie van) Mbappé stevig aan de borst drukt, onder toeziend oog van Lionel Messi, ploegmaat van de Franse superster bij PSG.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen