Beroemde chef ‘Salt Bae’ trekt wereldbeker uit handen van Argentijnse voetballer om ongegeneerd zijn bekend handelsmerk te filmen

Salt Bae, de chef die een hit is op social media door zijn bijzondere manier van vlees zouten, kwam maandag al eens in het nieuws toen hij zichzelf opdrong bij de Argentijnse voetballegende Lionel Messi. De voetballer had hem proberen duidelijk maken dat hij niet gewenst was, maar die hint had de bekende chef niet opgepikt. Niet alleen Messi kreeg te maken met het beschamend gedrag van Salt Bae, ook Lisandro Martínez moest eraan geloven toen de wereldbeker plots uit zijn handen werd getrokken.